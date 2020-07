Prezzi Carburanti: listini fermi (Di martedì 7 luglio 2020) Stabilità sui listini dei Prezzi consigliati e sui Prezzi praticati, sostanzialmente invariati rispetto a ieri. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,408 euro/litro (invariato, compagnie 1,416 pompe bianche 1,385), diesel a 1,290 euro/litro (invariato, compagnie 1,299, pompe bianche 1,265). Benzina servito a 1,544 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,593, pompe bianche 1,443), diesel a 1,429 euro/litro (invariato, compagnie 1,480, pompe bianche 1,324). Gpl servito a 0,580 euro/litro (invariato, compagnie 0,590, pompe bianche 0,568), metano servito a 0,978 euro/kg (invariato, compagnie 0,986, pompe bianche 0,972), Gnl 0,909 euro/kg (compagnie 0,879 euro/kg, pompe ... Leggi su meteoweb.eu

