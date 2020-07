Premier League in TV oggi, il programma del 7 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) Premier League in TV oggi, il programma del 7 luglio: l’Arsenal sfida il Leicester, il Chelsea va in casa del Crystal Palace Torna in campo la Premier League dopo un giorno di riposo. Il Chelsea cerca punti per il quarto posto contro il Crystal Palace, nell’ennesimo derby londinese giocato dai blues in questo periodo. Alle 21.15 sfida importantissima per l’Arsenal contro il Leicester: i gunners, in caso di vittoria, potrebbero rientrare per il quarto posto. Il programma di martedì 7 luglio 19.00 Crystal Palace-Chelsea – SKY SPORT UNO 19.00 Watford-Norwich – SKY SPORT FOOTBALL 21.15 Arsenal-Leicester – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

