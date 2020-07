Poco M2 Pro, smartphone di fascia media con batteria da 5000 mAh e ricarica ultra rapida (Di martedì 7 luglio 2020) Poco, brand cinese nato da una costola di Xiaomi, ha annunciato il nuovo M2 Pro, uno smartphone di fascia media incentrato sulle prestazioni e sull’autonomia della batteria che segna l’ingresso dell’azienda nel segmento di budget inferiore ai 200 euro e prende in prestito alcuni spunti di design dalla famiglia Redmi Note 9. In particolare il punto di forza dello smartphone è la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica ultrarapida da 33 W che, secondo quanto dichiarato da Poco, dovrebbe garantire una ricarica del 50% in 30 minuti. Per quanto riguarda le restanti caratteristiche tecniche, l’M2 Pro ha un LCD da 6,67 pollici con risoluzione 1080p. Per ospitare la selfie camera frontale da 16 megapixel Poco ha inoltre optato per il foro centrale direttamente nel display, mentre il sensore di impronte digitali è integrato nel pulsante di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Poco M2 Pro è ufficiale. Non sorprende la notizia, preannunciata nei giorni scorsi, e purtroppo nemmeno la scheda tecnica che conferma l'ipotesi prospettata in precedenza: il nuovo modello di Poco ...

