Pensione con 30, 34 e 36 anni di contributi: quando è possibile (Di martedì 7 luglio 2020) Per poter accedere alla Pensione indipendentemente dall’età servono un minimo di 41 anni di contributi richiesti dalla Pensione con la quota 41 ad un massimo di 42 anni e 10 mesi di contributi richiesti dalla Pensione anticipata per gli uomini (per le donne un anno di contributi in meno). In tutti gli altri casi insieme al requisito contributivo è necessario perfezionare anche un requisito anagrafico. Pensione con 30,34 e 36 anni di contributi Rispondo alle domande di alcuni lettori che chiedono quali sono le possibilità reali di pensionamento in base ai propri requisiti. Salve vorrei un informazione,con 34anni di contributi e 62 anni di età ,c’è possibilità di andare in Pensione ? Nel suo caso, purtroppo, non rientra nella Pensione Ape sociale che richiede il compimento dei 63 anni. La misura, poi, andando in scadenza il prossimo 31 ... Leggi su notizieora

FMCastaldo : Ci vuole coraggio a paragonare i #vitalizi alle pensioni. Parlate con chi ha lavorato tutta la vita prima della pen… - NotizieOra : #Pensione con 30, 34 e 36 anni di contributi: quando è possibile - PaolaInnocenti3 : RT @laperlaneranera: Il più pulito di me ha la Rogna, il Tifo, il Colera, la Tbc, la Sifilide, l'AIDS, e una pensione Straricca, ma immerit… - liberaevivi : oggi ho vissuto con 2000 euro al mese frutto dei miei risparmi... lo stato mi avrebbe dato solo 289 euro al mese la… - Bruno09918662 : RT @gveghini: #6luglio2020 riunione postCovid19 #FaiCislVerona con @OnofrioRota e @ZaninAndrea1 Abbiamo ringraziato Alessandra??per pensi… -