Pelle: quando la trap è d'autore. La poesia del "Riso in Bianco" (Di martedì 7 luglio 2020) (Roma, 7 luglio 2020) - In questi mesi di chiusura, c'è una cosa che abbiamo fatto in tanti: ascoltare musica, scoprendone di nuova e sperimentando nella curiosità anche generi a volte meno vicini a noi. è così che magari ci siamo ritrovati a confrontarci anche con la trap, scovando "chicche" che ci hanno fatto appassionare e riflettere anche sulle diverse anime di un genere troppo spesso etichettato come "superficiale" ed eccessivamente legato alle mode. A differenza di quanto alcuni detrattori del genere sostengono, possiamo affermare con certezza che oggi si può parlare anche di "trap d'autore" e che uno degli esponenti di questo genere è Pelle, al secolo Stefano Pellegrino, una delle più interessanti novità musicali del 2020, giustamente intercettato da un talent scout della portata di Giuliano Saglia, mentore del rap e della ... Leggi su liberoquotidiano

flaviaassss : RT @tisaniina: Ricordatevi di mettere la crema solare per prevenire il cancro alla pelle e l’invecchiamento prematuro che altrimenti le cre… - IsabeIIemyers : Quando una persona mi sta sul cazzo a pelle non mi sbaglio mai - erristilo : quando sento queste cose, per di più dette da giovanissimi, mi si accappona la pelle. ma come cazzo si fa ad essere… - Lacasespoglia : @NicolaMorra63 Si chiamano ' errori' quelli che si fanno sulla propria pelle. Se causano la morte di migliaia di pe… - michiamanostar : RT @tisaniina: Ricordatevi di mettere la crema solare per prevenire il cancro alla pelle e l’invecchiamento prematuro che altrimenti le cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelle quando Pelle: quando la trap è d'autore. La poesia del "Riso in Bianco" Il Tempo Pelle: quando la trap è d'autore. La poesia del "Riso in Bianco"

A differenza di quanto alcuni detrattori del genere sostengono, possiamo affermare con certezza che oggi si può parlare anche di "trap d'autore" e che uno degli esponenti di questo genere è Pelle, al ...

L'umidificatore migliore è una carezza del vapore

Quel vapore che crea un'atmosfera onirica, le luci soffuse che diffondono alcuni modelli più sofisticati, i profumi che si possono aggiungere in olio essenziale: l'umidificatore elettrico è l'accessor ...

A differenza di quanto alcuni detrattori del genere sostengono, possiamo affermare con certezza che oggi si può parlare anche di "trap d'autore" e che uno degli esponenti di questo genere è Pelle, al ...Quel vapore che crea un'atmosfera onirica, le luci soffuse che diffondono alcuni modelli più sofisticati, i profumi che si possono aggiungere in olio essenziale: l'umidificatore elettrico è l'accessor ...