Nastri d’Argento: tutti i premi dell’edizione 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) La serata dei Nastri d’Argento, lunedì, ha avuto inizio in Ennio Morricone, nel ricordo del Maestro scomparso. «Grazie», ha detto Anna Ferzetti, «Per essere stato la colonna sonora della nostra vita e aver portato la magia nelle nostre case». «Io credo che la prossima stagione sarà bellissima», le hanno fatto eco i membri del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, ricordando le parole che Morricone spese al Senato, nel gennaio scorso, quando gli fu dato un premio alla carriera. Allora, il Maestro non poteva sapere cosa attendesse l’Italia, quale destino lo avrebbe colto. L’augurio lo pronunciò candidamente, senza fare sfoggio di un ottimismo di maniera. E di quel suo modo di stare al mondo si è ricordati ai Nastri d’Argento che, nel corso della serata, hanno premiato soprattutto il Pinocchio di Matteo Garrone. Leggi su vanityfair

raimovie : Piefrancesco Favino riceve il premio Miglior Attore protagonista per 'Hammamet' di Gianni Amelio… - repubblica : Nastri d'argento in omaggio a Morricone. Il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio' [di CHIARA UGOLINI]… - repubblica : Nastri d'argento, il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio'. Benigni: 'Ennio quanto ci mancherai' [di… - TRIESTEALLNEWS : Nastri d'Argento 2020: i vincitori di questa edizione - - UgoBaroni : RT @raimovie: Piefrancesco Favino riceve il premio Miglior Attore protagonista per 'Hammamet' di Gianni Amelio #NastriDargento2020 #nastr… -

