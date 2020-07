Montuori: bene Regione Lazio su variante ex Fiera, atto atteso (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Apprendiamo con soddisfazione l’approvazione da parte della Giunta regionale della variante urbanistica per la riqualificazione dell’area dell’Ex Fiera di Roma. Un atto con cui sono confermate tutte le previsioni sul mix delle funzioni come sulla quota di housing sociale definite da Roma Capitale. Un passaggio necessario che attendevamo da tempo. Appena ci verra’ trasmesso ufficialmente l’atto dall’ente regionale potremo portare il provvedimento in Assemblea capitolina per l’approvazione definitiva e avviare cosi’ il concorso di progettazione voluto da questa amministrazione”. Cosi’ in una nota l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori. “Dopo la riduzione delle cubature da 67 a 45mila metri quadrati- aggiunge- possiamo finalmente avviarci verso la concreta riqualificazione ... Leggi su romadailynews

Si era partiti dai borghi: fuga verso le campagne e non se ne parli più. Ma poi ci si è resi conto che delle nostre amate città non possiamo fare a meno. Eccoci dunque a fare il punto, per uno scambio ...

Tor Marancia, nuova vita per l'ex scuola Mafai: sarà un centro culturale ed ospiterà le classi del Teatro dell'Opera

Bisogna studiare bene come organizzare la coabitazione in maniera che possa funzionare in maniera efficace. Ma questo - ha precisato l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori - sarà oggetto di un ...

