Milan Juventus streaming: dove seguire il match gratis, no Rojadirecta (Di martedì 7 luglio 2020) Milan Juventus streaming- Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di mantenere saldo il primato in classifica e invariato il distacco da Lazio e Inter. Sarri si affiderà al solito 4-3-3: scelte obbligate in difesa. De Ligt squalificato, al suo posto chance per Rugani, mentre Chiellini si accomoderà in panchina. Nessuna novità a centrocampo, confermati Bentancur, Pjanic e Rabiot. In attacco spazio per Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. Milan Juventus streaming, dove seguire il match gratis in diretta tv: no Rojadirecta La sfida tra Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta tv sui canali “Dazn“. Il match sarà visibile anche in streaming grazie all’applicazione ufficiale “Dazn“, facilmente scaricabile dagli store dei vostri dispositivi mobile in maniera totalmente gratuita. Calcio d’inizio ore 21:45, ... Leggi su juvedipendenza

