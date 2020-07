Milan-Juve, le ultime sulle probabili formazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Milan-Juve torna a prendersi la scena dopo le semifinali di Coppa Italia. A San Siro arriva la Juventus di Maurizio Sarri senza gli squalificati Dybala e de Ligt, il Milan di Pioli invece dopo la grande vittoria dell’Olimpico contro la Lazio è pronto a mettere in difficoltà i bianconeri con l’ingresso in campo dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic. Con le condizioni non al meglio di Calhanoglu ecco che Rebic potrebbe prendere il posto affianco allo svedese. Nei rossoneri spazio ancora a Saelemaekers sulla destra e a Paquetà in panchina contro i biancolesti. Nei bianconeri sarà invece Gonzalo Higuain a guidare l’attacco di Sarri insieme a Cristiano Ronaldo vista la squalifica di Dybala, in difesa invece spazio a Rugani che prende il posto dell’olandese: a centrocampo sarà ancora una volta Bentancur insieme a Rabiot sulle ali di ... Leggi su alfredopedulla

AlfredoPedulla : Godetevi Milan-Juve, il mercato vero verrà. Alla vigilia meglio evitare voli pindarici, chiacchiere e previsioni ch… - juventusfc : Alla scoperta del Milan che incontreremo questa sera ?? - juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - Antoniomilo : Milan-Juve 1-6, Lippi: «Giocavamo il più bel calcio» – VIDEO - fabio200908 : Baggio che manda al bar Costacurta e va in porta, la rovesciata di Ale Del Piero per Trezeguet, Vieri che passa Bar… -