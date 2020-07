Meteo TORINO: torna il CALDO, in aumento sino a inizio weekend (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Meteo su TORINO vedrà rafforzarsi l'anticiclone, con temperature in aumento su valori che torneranno a salire sopra la norma. Il probabile picco sarà sabato, ma andrà a precedere la discesa di un fronte d'aria fresca e instabile. Mercoledì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 19°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 4 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Giovedì 9: sereno. Temperatura da 17°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 3 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 4200 metri. Venerdì 10: sereno. Temperatura da 19°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Sud-Est 2 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 4200 ... Leggi su meteogiornale

