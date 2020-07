Malore improvviso, muore a 48 anni Francesco Calvisi (Di martedì 7 luglio 2020) Malore improvviso, muore a 48 anni Francesco Calvisi. L’uomo lavorava alla Cg Studio di Corsi e sua moglie è una nota volontaria della Misericordia Un Malore improvviso durante la notte si è portato via Francesco Calvisi, 48 anni. Originario di Lastra a Signa ma approdato a Empoli per amore, lunedì 6 luglio ha ricevuto l’ultimo … L'articolo Malore improvviso, muore a 48 anni Francesco Calvisi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

