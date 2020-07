Linguine con pesce spada pomodorini e olive nere (Di martedì 7 luglio 2020) Le Linguine con pesce spada pomodorini e olive nere, sono un’alternativa rapida e facile per i pranzi estivi o per le cene. Una ricetta che piacerà anche ai più piccoli per il suo gusto semplice e buono. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di pasta300 gr. di pesce spada350 gr. di pomodorini freschi o in scatola20-25 olive nere10-12 capperi3-4 acciughe sott’olio1 ciuffetto di prezzemoloSale fino q.b.Olio extravergine d’oliva q.b.2 spicchi d’aglio1 tazzina di vino biancoPeperoncino (facoltativo)Per preparare le Linguine con pesce spada pomodorini e olive nere iniziamo dalla preparazione del pesce spada: pulite e tagliate il pesce spada a cubetti, lavatelo bene e lasciatelo scolare in uno scolapasta. Intanto mettete una pentola d’acqua dove andrete a cuocere le ... Leggi su termometropolitico

Lavate i pomodorini, tagliateli in due, metteteli in una ciotola e conditeli con olio e sale. Prendete una padella bassa e capiente, fate imbiondire nell’olio l’aglio affettato, unite le cozze, lascia ...

Linguine aglio olio e peperoncino

Non c’è niente di meglio delle linguine aglio olio e peperoncino. Un piatto veramente semplice e veloce da preparare, ma ricco di gusto e di sapore. Vediamo insieme la ricetta 320 g di linguine 3 spic ...

Non c'è niente di meglio delle linguine aglio olio e peperoncino. Un piatto veramente semplice e veloce da preparare, ma ricco di gusto e di sapore. Vediamo insieme la ricetta 320 g di linguine 3 spic ...