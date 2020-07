Lecce-Lazio in tv e streaming: dove vederla (Di martedì 7 luglio 2020) Lecce e Lazio si affrontano nell’anticipo della 31ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming La 31ª giornata di Serie A si apre con la sfida fra il Lecce di Fabio Liverani e la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, secondi in classifica con 68 punti, vogliono difendere la posizione acquisita e provano ad accorciare le distanze dalla capolista Juventus, che ha un vantaggio di 7 lunghezze. I salentini, terzultimi con 25 punti, hanno un ritardo di 2 lunghezze dal Genoa, quartultimo. Lecce-Lazio: la partita si giocherà martedì 7 luglio 2020 alle ore 19.30 nello scenario dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce, senza la presenza del pubblico sugli spalti per rispetto del protocollo sull’emergenza sanitaria da Coronavirus. La gara sarà arbitrata dal signor Fabio Maresca della sezione di ... Leggi su calcionews24

