La MLS post coronavirus perde Carlos Vela: non prenderà parte al torneo per stare con la moglie incinta (Di martedì 7 luglio 2020) Il calcio americano perde uno dei suoi simboli. La MLS post coronavirus non vedrà partecipare Carlos Vela, attaccante dei Los Angeles FC, simbolo del torneo degli USA e pezzo pregiato dell'intera competizione. La scelta delle autorità di far ripartire il campionato ad Orlando in quella che è stata definita la bolla sportiva, a causa dell'impossibilità di entrata e uscita una volta iniziate le competizioni, vede la prima "vittima" illustre che ha deciso di stare con la moglie incinta.Vela: niente fase finale del campionatocaption id="attachment 988027" align="alignnone" width="735" Carlos Vela (getty images)/captionCarlos Vela, MVP in carica del campionato americano, non parteciperà alla fase finale del torneo. Lo ha annunciato lo stesso messicano attraverso una nota pubblicata anche dai Los Angeles FC in cui spiega in motivi che lo hanno ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : La MLS post coronavirus perde Carlos Vela: non prenderà parte al torneo per stare con la moglie incinta -… - foi_na_traveee : vai la no post do insta - ProSoccerNews1 : Official: Inter Miami acquire former Atlanta United star Leandro Gonzalez Pirez from Club Tijuana #MLS -

Ultime Notizie dalla rete : MLS post La MLS post coronavirus perde Carlos Vela: non prenderà parte al torneo per stare con la moglie incinta ItaSportPress MLS, Dallas-Vancouver rinviato a causa positività Coronavirus

Solo un mese fa, ad inizio giugno, il Dallas aveva annunciato la positività di un giocatore al Coronavirus. Il club aveva diffuso una nota in cui dichiarava che: “Anche se non richiesto, tutti gli all ...

Solo un mese fa, ad inizio giugno, il Dallas aveva annunciato la positività di un giocatore al Coronavirus. Il club aveva diffuso una nota in cui dichiarava che: “Anche se non richiesto, tutti gli all ...