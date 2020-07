La maggioranza zoppica sulla Libia (Di martedì 7 luglio 2020) Non c’è pace per la maggioranza di governo divisa tra le sue anime e appesa alla croce dei numeri. Chiuso un fronte, se ne apre un altro. Alta tensione per tutto il giorno sul rifinanziamento delle missioni internazionali, tra cui la Libia, che a metà pomeriggio – tra incontri, conciliaboli e riunioni - è approdato nell’aula del Senato. Partito sotto pessimi auspici, finito meglio: via libera su tutte le missioni per il 2020, escluso il punto dolente della “formazione e addestramento” dei militari della guardia costiera libica. sulla “scheda 22” la maggioranza perde pezzi: si ferma a quota 142 con 14 defezioni, 12 di maggioranza e due di opposizione, lontana dalla maggioranza assoluta, e perde per strada Leu. Però respira: non va sotto, non ha bisogno della stampella del centrodestra. Alla fine i no sono 3 in casa Pd ... Leggi su huffingtonpost

Un freno a mano rallenta il percorso a tappe serrate di Pd e M5S verso un'alleanza organica: l'antieuropeismo, che accomuna ancora oggi grillini e leghisti. La legislatura è congelata dalla corsa al C ...

