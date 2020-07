La fascia da capitano galvanizza de Roon: statistiche da record a Cagliari. E tutti i dati sui 100 gol dell’Atalanta (Di martedì 7 luglio 2020) Chissà, probabilmente la fascia da capitano deve aver galvanizzato Marten de Roon. Altrimenti quelle due statistiche sono difficili da spiegare con una «semplice» prestazione super. Perché il centrocampista olandese, tra i migliori contro il Cagliari, ha messo nel tabellino due ... Leggi su ecodibergamo

Alia Guagni lascia la Fiorentina. Basta questa frase per commuovere un’intera città attaccatissima al capitano viola e pilastro della Nazionale di calcio femminile. Il terzino di fascia ha infatti ...E’ un lunedì col botto quello che comincia in casa Cittadella. Alla corte di Galassini arriva il difensore Andrea Pappaianni Lenzi (foto), terzino destro classe ’93 che è un vero lusso per la categori ...