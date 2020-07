Inter, panchina poco utilizzata: nemmeno 500 minuti per chi subentra (Di martedì 7 luglio 2020) poco utilizzati i giocatori nella panchina dell’Inter In attesa del trentunesimo turno, c’è un dato che emerge dopo le prime cinque partite post ripartenza. L’Inter, e in particolare Antonio Conte, ha utilizzato poco i giocatori in panchina – in rapporto alle squadre affrontate – sinonimo di una rosa non omogenea con la differenza tecnica che aumenta con le sostituzioni. “La sensazione trova conferma nei numeri. Osservando lo svolgimento delle partite dell’Inter dalla ripresa della stagione, l’impressione è che Antonio Conte preferisca maneggiare con estrema cautela il nuovo strumento dei cinque cambi. Complessivamente le riserve Interiste hanno totalizzato 466 minuti in queste sei partite. Quelle degli avversari affrontati ben 648″ “Secondo il tecnico salentino, è qui che risiede ancora la ... Leggi su intermagazine

MatteoBarzaghi : L’Inter puó tenere Sanchez fino al 6 agosto compreso. Per cui puó giocare con il Getafe. Nel frattempo proveranno a… - TheMattDP10 : RT @saliopp: Allegri è andato in finale di Champions con Ogbonna, Padoin, Pereyra, Sturaro, Llorente, Benatia, Lemina e Asamoah come prime… - scico95 : @InterCM16 Lo “ schizzare” è dovuto dal fare che negli anni facevamo schifo e quest anno che per il primo anno si p… - InterFanTV : L'#Inter utilizza meno dei suoi avversari la panchina, come succedeva già prima della lunga sosta. Ma ora con il ca… - AMaraniello : @enzogoku69 @napolista Ma poi questo aveva dubbi a venire e stare in panchina a napoli..andrebbe all’Inter con lukaku Martinez e Sanchez?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter panchina Roma: sorpresa Cristante in difesa. Gattuso sceglie Elmas. Inter, torna Skriniar La Gazzetta dello Sport Lecce-Lazio Serie A in diretta ore 19.30: dove vederla in TV e streaming

Lecce-Lazio apre la 31ª giornata di Serie A 2019/2020 e con calcio d’inizio allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare alle ore 19.30. Il match viene trasmesso in diretta TV e streaming su Sky. Il Le ...

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI/ Diretta tv: Mertens è favorito su Milik

Probabili formazioni Genoa Napoli: diretta tv, le scelte di Nicola e Gattuso per la partita che si gioca nella 31^ giornata del campionato di Serie A, squadre in campo al Luigi Ferraris. Probabili for ...

Lecce-Lazio apre la 31ª giornata di Serie A 2019/2020 e con calcio d’inizio allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare alle ore 19.30. Il match viene trasmesso in diretta TV e streaming su Sky. Il Le ...Probabili formazioni Genoa Napoli: diretta tv, le scelte di Nicola e Gattuso per la partita che si gioca nella 31^ giornata del campionato di Serie A, squadre in campo al Luigi Ferraris. Probabili for ...