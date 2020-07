Il Cts può alleggerire ancora il protocollo: idea tamponi ogni 5-7 giorni e non più ogni 4 (Di martedì 7 luglio 2020) Il Cts, spiega il Corriere dello Sport, sta valutando la possibilità di alleggerire ulteriormente il protocollo sanitario per le partite. Leggi su tuttonapoli

ILOVEPACALCIO : #SerieA: il Cts può alleggerire il protocollo. Tamponi ogni 5-7 giorni - sportface2016 : #SerieA | #CTS può alleggerire il protocollo: tamponi ogni 5-7 giorni - zazoomblog : Serie A l’auspicio di Gravina: “il calcio non può sopravvivere senza tifosi attendiamo indicazioni dal CTS” -… - sportli26181512 : Calcetto e altri sport di contatto: le riaperture regione per regione: Il Cts si è detto contrario alla ripresa deg… - LavoroNewsfeed : RT @ItPrevidenziali: #DeAngelis, CTS @ItPrevidenziali: 'Mappatura casi di #COVID19 fa riflettere: sanità integrativa non può sostituirsi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts può