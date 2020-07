Genoa-Napoli, i convocati di Gennaro Gattuso: torna David Ospina, fuori Fernando Llorente (Di martedì 7 luglio 2020) La Ssc Napoli ha diramato la lista dei convocati per la prossima sfida degli azzurri contro il Genoa. Ritorna David Ospina dopo l’infortunio patito contro l’Atalanta e che l’ha tenuto fuori nell’ultimo match con la Roma. Ancora problemi, invece, per Fernando Llorente che non c’è tra i convocati. Non saranno disponibili gli squalificati Diego Demme e Kalidou Koulibaly. “Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di domani per la 31esima giornata di Serie A (ore 19.30). Allenamento sul campo 1 iniziato con una fase di riscaldamento a secco. Di seguito esercitazione tecnica e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e palestra per Llorente. Ospina ha svolto l’intera seduta col gruppo. Non saranno del match i due squalificati Demme e Koulibaly. I ... Leggi su calciomercato.napoli

sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - planetwin365ita : Domani il #Napoli sarà ospite di un #Genoa ancora a caccia della prima vittoria dalla ripartenza ?? La situazione de… - IrhehlCR7 : RT @TimelineCR7: ?? Cristiano in Serie A since 1st DECEMBER: Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ???????? Rome ?? Parma… -