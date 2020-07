Gattuso, l'ex agente: "Dà energia, carisma e autostima, ADL non poteva trovare allenatore migliore” (Di martedì 7 luglio 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente tra gli altri di Criscito ed ex agente di Gattuso: "Rendimento di Gattuso al Napoli? Sono meravigliato se penso alle con ... Leggi su tuttonapoli

agente tra gli altri di Criscito ed ex agente di Gattuso: "Rendimento di Gattuso al Napoli? Sono meravigliato se penso alle condizioni psicologiche precedenti del Napoli ma dalle capacità di Rino no.

Osimhen al Napoli, giorni decisivi: summit a Montecarlo con il Lille

Ormai il Napoli e Osimhen sono vicinissimi. Questione di dettagli. Ieri il ds azzurro Giuntoli ha trattato sino a tarda ora con coloro che tengono in mano il destino del nigeriano: Jean Gerard Benoit ...

