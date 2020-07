FORMAZIONI Lecce Lazio: ritorna Immobile dal 1′ (Di martedì 7 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lecce Lazio Ecco gli schieramenti ufficiali di Lecce-Lazio, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/2020. Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Falco; Farias, Babacar. Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

