F1, Horner: “Ferrari spietata con Vettel ma difficile vederlo nuovamente in Red Bull” (Di martedì 7 luglio 2020) “Non ci saremmo mai aspettati di vedere Vettel sul mercato. Non ci saremmo mai aspettati che la Ferrari fosse così spietata, che lo lasciasse andare senza fargli un’offerta“. Christian Horner, team principal della Red Bull, commenta così l’addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine di questo Mondiale. La scuderia di Maranello ha deciso di non puntare su Seb senza nemmeno proporgli un’offerta di rinnovo, una mossa che ha spiazzato il suo ex team principal che però in vista del 2021 non potrà offrigli un posto in squadra: “Sebastian ha bisogno di un buon ambiente, ma in questo momento è difficile per noi aiutarlo perché non immaginavamo tutto questo – ha spiegato Horner a Sport&Talk su ServusTV -. Abbiamo tanti ricordi speciali con Seb, siamo stati benissimo insieme. Se dovesse lasciare la ... Leggi su sportface

