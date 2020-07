F1, Emanuele Pirro: “Vettel è l’ombra del campione che è, Ferrari rischia Prost bis” (Di martedì 7 luglio 2020) “Spero non ci sia il rischio di un Prost bis. Il licenziamento di Alain fu una pagina nera per la Ferrari. Vettel è l’ombra del campione che è“. Così Emanuele Pirro, ex pilota di F1 e ora commissario Fia, parla di Sebastian Vettel e del momento complicato in Ferrari dopo il decimo posto nella gara inaugurale a poche settimane dal divorzio ufficializzato per la prossima stagione. “Questo dovrebbe dispiacere a tutti – ha aggiunto Pirro a Radio Sportiva -. Mi dispiace vedere questo atteggiamento da usa e getta, entri da eroe e vieni mandato a casa in modo non carino. Spero si riprenda per congedarsi dalla Ferrari con un sorriso“. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Emanuele Pirro Pirro: “Vettel è l’ombra del campione che è” FormulaPassion.it F1, Emanuele Pirro: “Vettel è l’ombra del campione che è, Ferrari rischia Prost bis”

