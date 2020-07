DayDreamer, anticipazioni oggi 7 luglio: Can e Sanem attrazione fatale (Di martedì 7 luglio 2020) anticipazioni della puntata di oggi 7 luglio della soap DayDreamer: Sanem torna alla Fikri e rivede Can e i due trascorrono un pomeriggio pieno di attrazione DayDreamer – Le Ali del Sogno va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14.40. Vediamo la trama della puntata di oggi. Sanem a causa dei suoi sensi di colpa si è licenziata dalla Fikri ma poi è costrettaArticolo completo: DayDreamer, anticipazioni oggi 7 luglio: Can e Sanem attrazione fatale dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni martedì 8 luglio: Sanem sconvolta per l’arrivo di Polen - #DayDreamer… - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 7 luglio: Sanem costretta a rimanere in azienda. Qualcuno si accorgerà dell’attrazione tra… - infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni puntate dal 13 al 17 luglio 2020 - abbracciamijoel : Ho appena letto delle anticipazioni delle puntate di questa settimana sarà una settimana molto intensa soprattutto… - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni puntate dal 13 al 17 luglio 2020 -