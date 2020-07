Covid-19, l’ex premier francese Philippe rischia il carcere: “Non ha contrastato la catastrofe” (Di martedì 7 luglio 2020) rischiano due anni di carcere e 30mila euro di ammenda l’ex premier francese Eduard Philippe, l’ex ministro della Sanità Agnes Buzyn e il suo successore Olivier Veran. Tutti sono finiti al centro di un’inchiesta giudiziaria sulla gestione della pandemia da Covid-19. A dare notizia dell’apertura del fascicolo è stata l’emittente France Info, citando il procuratore generale del Tribunale della Repubblica, Francois Molins. L’ex premier francese rischia due anni di carcere L’indagine è stata aperta a seguito delle denunce contro i tre esponenti del governo che ha gestito le fasi più acute della crisi. Secondo quanto riferito, la Procura ne ha ricevute una novantina, la maggior parte delle quali però considerata inconsistente. Per nove, invece, gli inquirenti hanno ritenuto ci fossero gli estremi per andare avanti e ... Leggi su secoloditalia

