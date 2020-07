Cosa c’è nel decreto semplificazioni approvato dal governo (Di martedì 7 luglio 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Dopo il rinvio della settimana scorsa, in una lunga riunione nella notte del 6 luglio, è stato trovato l’accordo sui contenuti del decreto semplificazioni, definito dal premier Giuseppe Conte “la madre di tutte le riforme”. Il dl, della lunghezza di 100 pagine circa, è stato approvato con la formula “salvo intese”, una procedura che permette di apportare modifiche agli articoli prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Revisioni da natura tecnica e non politica, ha rassicurato il Primo ministro, e che non ritoccheranno in alcun modo i contenuti del documento. Novità in materia di opere pubbliche ed edilizia, digitalizzazione della pubblica amministrazione, green economy, nuove regole sugli appalti e riforma del reato dell’abuso d’ufficio rappresentano il nucleo principale del ... Leggi su wired

