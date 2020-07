Coronavirus in Italia, frenata dei contagi. Aumentano i morti (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Secondo il bollettino diffuso sul sito del Ministero della Salute, aggiornato a martedì 7 luglio, nelle ultime 24 ore si sono registrati 138 nuovi casi (in netto calo rispetto a ieri quando erano stati 208), 574 guariti e 30 vittime in più (ieri erano state 8). Sono 70 i malati ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Il totale degli Italiani colpiti dal Covid sale, dunque, a 241.956 con 14.242 infezioni in corso. Allarme, intanto, in Brasile dove il Presidente Bolsonaro ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. In precedenza aveva detto alla Cnn Brasil: “Avevo la febbre, ora mi sento già molto meglio”. “Nessuno è speciale: siamo tutti potenzialmente esposti” al Coronavirus. Lo ha detto il Direttore dell’OMS per le emergenze Michael Ryan commentando la notizia della ... Leggi su quifinanza

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il vaccino a cui sta lavorando la Johnson & Johnson sarà completato in Italia: l'annuncio del ministro… - ilpost : Stiamo usando i contanti meno di prima: la pandemia sta accelerando la transizione verso i pagamenti elettronici, a… - ChanseyItaly : RT @lucarango88: @you_trend ?? Dati #Italia #Coronavirus #7luglio Casi positivi +137 (241.956 +0,06%) Guariti +574 (192.815 +0,30%) Decedut… - fainformazione : Coronavirus, Zangrillo: 'Il virus circola ancora ma in modo più debole' Zangrillo ora non ha dubbi: il coronavirus… -