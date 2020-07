Continua a percepire la pensione della zia morta nel 2013, arrestata a Napoli (Di martedì 7 luglio 2020) Nadia Cozzolino 07/07/2020 Campania n.cozzolino@agenziadire.com Ammonta a 50mila euro la somma percepita indebitamente da una 50enne di Santa Maria La Carità che conviveva con l'anziana parente Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione in data odierna ad un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura dello stesso t ...

Aveva omesso di comunicare il decesso della zia convivente continuando a percepire indebitamente le pensioni di cui la familiare era titolare. Per questo stamattina i finanziari del gruppo di Torre An ...

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione in data odierna ad un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura dello stesso t ...Aveva omesso di comunicare il decesso della zia convivente continuando a percepire indebitamente le pensioni di cui la familiare era titolare. Per questo stamattina i finanzieri del gruppo di Torre An ...