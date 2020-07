Come si lava e disinfetta la mascherina di stoffa? (Di martedì 7 luglio 2020) Ormai la mascherina chirurgica è divenuta un vero e proprio accessorio fondamentale per la nostra routine. È sicuramente vero che da qualche settimana il suo uso non è più obbligatorio (almeno per strada) però tutti gli esperti continuano a ribadire che è importante indossarla quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza. Nel mercato inoltre ne esistono di svariati colori e fantasie, in molti infatti acquistano mascherine da abbinare al proprio outfit. Ma una volta indossata la mascherina occorre buttarla oppure è possibile utilizzarla nuovamente? Ovviamente è possibile lavare la mascherina per riutilizzarla e per evitare sprechi inutili. È doveroso capire quante volte occorre lavare una mascherina per renderla sterile e pronta per il suo riutilizzo. Quante volte occorre lavare la ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Come lava Come lavare e disinfettare la mascherina di stoffa Vogue.it Nuvole viola: vapore o lava che vaporizza acqua di mare. Le spettacolari immagini da Nishinoshima

Le nuvole luminose immortalate dalle immagini satellitari della Nasa: si tratta dell'attività eruttiva a Nishinoshima, una giovane isola vulcanica cresciuta nell'Oceano Pacifico occidentale dal 2013.

Borracce: quando e come vanno lavate per evitare la proliferazione dei batteri? Le prove in laboratorio

Sicurezza igienica delle borracce: quanto ne sappiamo? Non lavarle spesso significa dare adito a funghi e a microrganismi nocivi o ci si può permettere di tenerle con noi anche per più giorni senza ne ...

