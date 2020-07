Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020: Montalbano, Made in sud, Baaria, Le Iene, ecco dati Auditel e share (Di martedì 7 luglio 2020) Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020, vediamo come è andata la serata per le principali reti generaliste nonché per la pay tv. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020: canali Mediaset in prima serata, ecco com’è andata Nel giorno in cui il Calcio di Serie A concede una pausa, una delle pochissime, tornano protagonisti i programmi televisivi. Su Canale 5 dopo “Paperissima Sprint” (.000 spettatori, % di share), conquista un pubblico di .000 individui pari al % di share il film “Baaria“. “Le Iene presentano – Speciale Chico Forti” per Italia 1 ottIene .000 spettatori e uno share del %. “Stasera Italia” (.000 spettatori, % di share) anticipa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

zazoomblog : Ascolti tv lunedì 6 luglio: Il giovane Montalbano Le Iene Baarìa C’era una volta in America - #Ascolti #lunedì… - LorellaPg : RT @PatriziaRametta: Luca Zaia: 'Ordinanza con regole più aspre contro il covid lunedì. Basta irresponsabili' TSO?CARCERAZIONE? terapie int… - epicuro12 : RT @PatriziaRametta: Luca Zaia: 'Ordinanza con regole più aspre contro il covid lunedì. Basta irresponsabili' TSO?CARCERAZIONE? terapie int… - paoloferrarelli : RT @PatriziaRametta: Luca Zaia: 'Ordinanza con regole più aspre contro il covid lunedì. Basta irresponsabili' TSO?CARCERAZIONE? terapie int… - silvanhoe : RT @PatriziaRametta: Luca Zaia: 'Ordinanza con regole più aspre contro il covid lunedì. Basta irresponsabili' TSO?CARCERAZIONE? terapie int… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Caserta, i pro i contro e le curiosità' in tempo di Coronavirus l'eco di caserta