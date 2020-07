Vincenzo De Luca furioso: all’attacco su Facebook (Di lunedì 6 luglio 2020) Vincenzo De Luca scatenato su Facebook: nel dare aggiornamenti sulla situazione in Campania del coronavirus, denuncia episodi di rilassamento eccessivo e lancia un monito Vincenzo De Luca scatenato più che mai. Il governatore non ha perso lo smalto dei primi mesi della pandemia ed ha colpito ancora. Stavolta attraverso un post scritto su Facebook circa l’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Campania. Lo sceriffo ha svelato come la situazione a Mondragone, nei palazzi ex-Cirio sia sotto controllo, con tanto di focolaio neutralizzato. Domani potrebbe essere il giorno giusto per togliere la zona rossa nel comune del casertano dopo aver isolato gli ultimi 17 casi rilevati attraverso 450 tamponi effettuati. De Luca, però, si è anche scagliato contro i controlli, giudicati insufficienti. Il governatore ha raccontato di un episodio accaduto ... Leggi su bloglive

StefaniaFalone : RT @meteorologo777: Il presidente della Regione Vincenzo De Luca sul dato di oggi: 'Rilassamento generale, così non arriviamo a settembre'. - Miti_Vigliero : RT @meteorologo777: Il presidente della Regione Vincenzo De Luca sul dato di oggi: 'Rilassamento generale, così non arriviamo a settembre'. - EffimeraAlkimia : RT @meteorologo777: Il presidente della Regione Vincenzo De Luca sul dato di oggi: 'Rilassamento generale, così non arriviamo a settembre'. - chiricanna : RT @meteorologo777: Il presidente della Regione Vincenzo De Luca sul dato di oggi: 'Rilassamento generale, così non arriviamo a settembre'. - bisciahadid : RT @meteorologo777: Il presidente della Regione Vincenzo De Luca sul dato di oggi: 'Rilassamento generale, così non arriviamo a settembre'. -