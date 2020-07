Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2020 ore 19:45 (Di lunedì 6 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 6 LUGLIO 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA CASSIA STRADA AL MOMENTO CHIUSA PER INCIDENTE TRA MONTEROSI E SUTRI SIAMO AL 46 KM PRESTARE ATTENZIONE SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO SI RALLENTA SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA BORGHESIANA CI SPOSTIAMO SULLA STRADA LITORANEA DOVE Cè TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO DI Roma RIATTIVATA SU TUTTA LA LINEA LA CIRCOLazioNE SULLA METRO A RISOLTO GUASTO TECNICO RIMANE CHIUSA LA STAZIONE FURIO CAMILLO IN ENTRATA SEMPRE PER UN GUASTO TECNICO TRASPORTO FERROVIARIO Roma NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLazioNE RALLENTATA PER GUASTO ALLA LINEA A FALCIANO MONDRAGONE. I T RENI IN VIAGGIO HANNO RIPORTATO FINO A 40 ... Leggi su romadailynews

