Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 10:10 (Di lunedì 6 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con il coronavirus negli Stati Uniti quasi 40.000 casain24ore un’emergenza in Israele decine nuovi popolare in Italia con i conteggi dovuti prevalentemente lavoratori stranieri rientrati dai paesi extra Schengen Loggia Roma tamponi a tappeto per la comunità del Bangladesh ieri registrati 192 nuovi casi devo mente ricoveri le Intensive oltre 530 mila i decessi per coronavirus nel mondo Dunque decine nuovi focolai in Italia con i contagi dovuti prevalentemente lavoratori stranieri rientrati dei paesi extra Schengen dicevamo da oggi a Roma tamponi a tappeto per la comunità del Bangladesh registrati 192 nuovi casi Invia momento recovered and Intensive oltre 580 mila decessi per coronavirus nel mondo negli Stati Uniti contagi sfiorano i 130 Mila con altri 39400 ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: altri 39mila contagi in un giorno in Usa Fanpage.it News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 9.00

Tragedia familiare a Torino. Uccide la madre e poi si getta dal nono piano, omicidio-suicidio ieri mattina in corso Racconigi. Una lite poi la figlia di 33 anni, Chiara Rollo, ha ucciso la madre di 60 ...

Cagliari-Atalanta, le pagelle in un clic Votate la prestazione dei nerazzurri

Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare la prestazione di ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori. Da 0 a 10, come a scuola. An ...

