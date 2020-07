Team Fortress 2 Classic è ora disponibile al download (Di lunedì 6 luglio 2020) Team Fortress 2 Classic - una mod ispirata al TF2 vecchia scuola - è disponibile ora al download.Sviluppato da Eminoma, Team Fortress 2 Classic ha lo scopo di riportare in vita l'era Team Fortress 2 del 2008-2009. Gli sviluppatori hanno recentemente annunciato il lancio ufficiale su Twitter e pubblicato un post sul blog che svela cosa aspettarsi in modo un po' più dettagliato."Il lancio di Team Fortress 2 Classic, che coincide con il nuovissimo aggiornamento The Death & Taxes Update! è finalmente arrivato, e ora possiamo permettervi di usare tutte le nuove luccicanti armi e tutte le nuovissime mappe introdotte in questo aggiornamento, insieme a mappe di ritorno dal passato."Leggi altro... Leggi su eurogamer

