Serie A, 8 giornate al termine: il punto su Scudetto, lotta per le coppe europee e lotta per non retrocedere (Di lunedì 6 luglio 2020) A sole 8 giornate dalla conclusione della Serie A ancora nessun verdetto è stato emesso: dalla lotta per la vittoria dello Scudetto a quella per non retrocedere passando per quella per la conquista di un posto nelle coppe europee, facciamo il punto della situazione nei dettagli. La lotta Scudetto Dopo la 30esima giornata di campionato la lotta Scudetto potrebbe aver preso una piega decisiva: la Juventus grazie al successo per 4-1 nel derby contro il Torino e le contemporanee sconfitte da parte... Leggi su 90min

rtl1025 : ?? Il #Benevento è promosso in #SerieA con sette giornate di anticipo sulla fine del campionato di Serie B. La squad… - Giacomino731 : RT @Mau_Romeo: Confronto @juventusfc negli 8 campionati dopo 30 giornate di serie A. Juve 19/20 -4a squadra per punti in classifica -1a per… - Mau_Romeo : Confronto @juventusfc negli 8 campionati dopo 30 giornate di serie A. Juve 19/20 -4a squadra per punti in classific… - owlthelight : Per un periodo della quarantena ho passato le giornate a guardare quelle docu-serie di Netflix su omicidi e crimini… - tozzo82 : RT @gippu1: Le grottesche disposizioni sui falli di mano fanno toccare quota 150 al conta-rigori stagionale della serie A: è record storico… -