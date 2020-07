Scampò agli Attentati dell’11 Settembre, Stroncato dal Covid a 78 Anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Una nota foto lo ritraeva mentre correva via dall’imminente crollo delle Torri Gemelle, un’altro pericolo oggi ha portato via Stephen. Era quasi diventato un simbolo della tragedia a causa della famosa foto che lo ritraeva mentre fuggiva dalle torri in stato di collasso dopo l’impatto con l’aereo nella mattina dell’11 Settembre 2001. Se n’è andato Stephen Cooper, aveva 78 Anni e a portarlo via è stato proprio il Coronavirus, è accaduto in Florida, dove l’uomo si era trasferito da un po’. L’uomo infatti è deceduto i mesi scorsi a Delray Beach, ed entrando a far parte del gruppo dei primi 200 morti a causa del virus nel territorio statunitense. Il giorno della foto Cooper stava consegnando dei documenti a Manhattan, quando venne avvertito dell’attentato da parte di una agente di polizia ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Scampò agli