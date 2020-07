Pjanic al Barcellona, il trasferimento fa felice anche…la Roma (Di lunedì 6 luglio 2020) Il mercato estivo di quest'anno ha già fatto vedere alcuni trasferimenti importanti. Uno tra questi è sicuramente quello di Pjanic che dopo 4 anni alla Juventus ha detto sì al Barcellona. A sostituire il bosniaco ci sarà Arthur che arriverà a Torino a fine stagione. Uno scambio di centrocampisti che ha fatto felice anche l'ex squadra di Pjanic e cioè la Roma.Pjanic AL Barcellona, LA Roma SORRIDEcaption id="attachment 929565" align="alignnone" width="300" Pjanic (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato da Calcio e Finanza la società giallorossa sfrutterebbe il cosiddetto contributo di solidarietà che spetta ai club che hanno contribuito alla valorizzazione e all'istruzione dei giocatori fino al compimento del 23° anno. Ecco infatti spiegata la norma FIFA: "Se un calciatore professionista si ... Leggi su itasportpress

juventusfc : UFFICIALE | @Miralem_Pjanic e @arthurhromelo, gli accordi con @FCBarcelona ?? - romeoagresti : C’è anche la firma di #Pjanic sul contratto che lo legherà al #Barcellona // Pjanic has signed his contract with Barça ????@GoalItalia @goal - romeoagresti : #Pjanic è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche per conto del #Barcellona seguito dai medici catala… - ItaSportPress : Pjanic al Barcellona, il trasferimento fa felice anche...la Roma - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pjanic al Barcellona: un'operazione che fa felice anche la Roma -