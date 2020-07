Olio essenziale di limone: benefici e proprietà (Di lunedì 6 luglio 2020) L’Olio essenziale di limone vanta numerose proprietà e benefici che lo rendono un rimedio naturale ideale in molti casi. E’ un prodotto naturale assai conosciuto e semplice da ottenere, prodotto dalle scorze di limone ottiene benefici per il nostro organismo ad esempio è un antibatterico naturale, stimola il sistema nervoso e la circolazione sanguigna. Oltre a ciò non è utilizzato solo come prodotto di bellezza o nell’aromaterapia ma è usato anche come detergente ecologico e come condimento in cucina. Olio essenziale di limone: benefici e controindicazioni L’Olio di limone si ottiene tramite la spremitura, la distillazione oppure estraendolo dalla scorza del limone. La prima caratteristica che viene fuori è il suo profumo intenso. Possiede numerose proprietà antibatteriche e virali perfette per combattere i ... Leggi su quotidianpost

