Oipa: istituzioni devono intervenire su moria pesci, strage deve finire (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “Dopo l’allarme per la moria di pesci nel Tevere lanciato dall’Oipa a fine maggio, che ha portato all’intervento dell’Arpa e dell’Asl Roma 1, purtroppo dobbiamo registrare che la strage non si e’ arrestata. Le successive analisi hanno evidenziato tracce di pesticidi – anche vietati – che, secondo quanto si legge nei rapporti, per le quantita’ non significative non sarebbero la causa certa della morte degli animali”. È quanto si legge in una nota dell’Oipa, che chiede alle autorita’ competenti, “Regione, Comune e Asl, un monitoraggio piu’ approfondito, continuo e a lungo termine del Tevere, nonche’ l’individuazione precisa delle cause e delle responsabilita’”. L’Oipa aggiunge che “la strage dei poveri pesci deve finire. Gia’ in passato ... Leggi su romadailynews

Nuova strage di pesci a Roma. Centinaia di pesci morti galleggiano sul Tevere all'altezza di Ponte Regina Margherita. Un'altra moria è stata registrata inoltre a Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino.

