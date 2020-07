Notizie del giorno – Difensore italiano in ospedale, gaffe Donnarumma e tensione in casa Inter (Di lunedì 6 luglio 2020) Notizie del giorno – Il Lecce è rientrato in nottata dalla trasferta di Reggio Emilia, si è ritrovato questa mattina alle 10.30 al Via del Mare per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, in programma martedì 7 luglio alle ore 19:30, in casa con la Lazio. Gara nella quale, il tecnico Liverani, non avrà a disposizione Tachtsidis, che verrà squalificato per una giornata, per somma di ammonizioni. Luca Rossettini, escludendo la patologia da Covid-19 in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto, persistendo lo stato febbrile, è stato ricoverato per accertamenti (LA NOTIZIA COMPLETA) Per i personaggi famosi, anche un piccolo errore sui social non passerà mai inosservato. Rimane pochissimi secondi e poi viene corretto? Non basta. Fosse anche un ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il ministro della Salute ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il… - Agenzia_Ansa : Alcuni focolai di #Covid-19 si sono manifestati negli ultimi giorni in un'area del Mantovano, in particolare in alc… - Agenzia_Ansa : I contagi calano, +192. Le vittime di #Covid sono 7. In Lombardia 98 nuovi casi, il 51,04% del totale #ANSA… - araccontarlo : RT @SalvaCostanzo: Notizie fantastiche da Sesto San Giovanni:il sindaco leghista,sbraitante contro le tasse degli altri,ha aumentato la tar… - Segnale_Orario : RT @SalvaCostanzo: Notizie fantastiche da Sesto San Giovanni:il sindaco leghista,sbraitante contro le tasse degli altri,ha aumentato la tar… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus, ultime notizie: 7 decessi in 24 ore, aumentano ricoveri e persone in terapia intensiva Fanpage.it Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

leggi le altre "Poesì"

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...