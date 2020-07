Nick Cordero non ce l’ha fatta, il dolore della moglie Amanda (Di lunedì 6 luglio 2020) Nick Cordero è morto all’età di 41 anni, l’estremo tentativo di amputargli la gamba non è servito: il dolore di sua moglie Amanda. Fonte: Instagram @NickCordero1“Il mio cuore è spezzato, perché non riesco a immaginare le nostre vite senza lui”, queste le parole scelte da Amanda Kloots per comunicare la tragica fine di Nick Cordero. Il noto attore, attivo sopratutto a Hollywood, è morto dopo 95 giorni di degenza a soli 41 anni. L’attore lascia un figlio, Elvis, nato appena un anno fa ha fatto a mala pena in tempo a conoscere suo padre. L’attore da mesi ormai lottava tra la vita e la morte, a causa del Covid-19 che, dopo avergli provocato un’infezione ai polmoni gli ha causato un’alta pressione del sangue che è andata ad affaticare il cuore. Nick Cordero, a nulla ... Leggi su chenews

SkyTG24 : È morto Nick Cordero, l’attore di Broadway sconfitto dal coronavirus: aveva 41 anni - Corriere : Nick Cordero, il divo di Broadway morto per le complicazioni del Covid - fanpage : Ultim'ora Nick Cordero non ce l'ha fatta - SanremoAncheNoi : RT @vnewsita: Addio all’attore canadese Nick Cordero - doctorgis84 : RT @giornalettismo: L'ennesima vittima del #Covid19 -