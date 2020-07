Nastri d’Argento in tv, su Rai Movie la premiazione in diretta (Di lunedì 6 luglio 2020) La 74esima edizione dei Nastri d'Argento riesce a celebrare la sua premiazione anche in tempi di COVID con tanto di diretta tv lunedì 6 luglio 2020 su Rai Movie (DTT, 24) dalle 21.10. Una vera e propria serata di gala ospitata dalle sale del Museo MAXXI a Roma con Anna Ferzetti a fare gli onori di casa e a condurre la serata che ritrova il live dopo anni di differita.Nastri d’Argento in tv, su Rai Movie la premiazione in diretta pubblicato su TVBlog.it 06 luglio 2020 08:00. Leggi su blogo

