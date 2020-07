Napoli: Capotreno Chiede di Indossare La Mascherina e Viene Preso a Testate (Di lunedì 6 luglio 2020) Si era messo a fumare all’interno del vagone, è stato quindi richiamato dal Capotreno ed ha finito per mandarlo all’ospedale. Accade ieri domenica 5 luglio attorno alle 13, le persone coinvolte si trovavano a bordo della Circumvesiuvana all’altezza di Portici-Bellavista nel Napoletano. Qui un passeggero, mentre stava viaggiando all’interno del vagone ha deciso di accendersi una sigaretta e di stare ovviamente senza Mascherina, a quel punto sarebbe intervenuto il Capotreno in servizio facendo presente che nel mezzo è vietato fumare e doveva Indossare il dispositivo di sicurezza. La situazione è poi degenerata in fretta, quando l’uomo avrebbe iniziato a prendere a Testate l’ufficiale mandandolo all’ospedale. A chiamare il Capotreno sarebbero stati dei passeggeri che si stavano lamentando del fatto che ... Leggi su youreduaction

