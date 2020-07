Mirka Andolfo crea Astrid, il personaggio simbolo di Star Days (Di lunedì 6 luglio 2020) Si avvicinano gli Star Days: le due giornate – 26 e 27 settembre – pensate da Edizioni Star Comics per non far mancare ai lettori la vicinanza con gli autori malgrado la pandemia abbia impedito per questo 2020 le fiere di settore e gli incontri in fumetteria e libreria. È stata svelata oggi sui canali social della casa editrice la locandina dell’evento che vede la prestigiosa firma di Mirka Andolfo, Star del fumetto internazionale. L’autrice ha creato per l’occasione un personaggio simbolo delle due giornate: eroina e stella nascente, la donna disegnata da Andolfo per la locandina rappresentare l’apertura e l’impossibilità di frenare la passione per il fumetto. Comics, unlocked è, non a caso, l’urlo di battaglia per le due giornate. Edizioni Star ... Leggi su quotidianpost

L'autrice napoletana è la prima italiana a sceneggiare e disegnare una storia completa per Dc Comics, mettendo il proprio talento al servizio di Harley Quinn. Ecco le tappe fondamentali nella carriera ...

