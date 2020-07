Migranti oggi sbarcano, Zingaretti: “Bene!” Salvini: “E chi paga?” (Di lunedì 6 luglio 2020) Ocean Viking, il governo ha dato l’ok allo sbarco dei 180 Migranti che oggi saranno trasferiti sulla nave quarantena del governo in attesa di essere ospitati a Porto Empedocle.E’ finita la lunga agonia dei 180 Migranti fermi al largo delle coste italiane sulla Ocean Viking, ed è finita la lunga agonia del governo che ha aspettato molto tempo prima di prendere la decisione che tutti già conoscevano. Dopo i disordini e le minacce di suicidio che erano scoppiati negli ultimi giorni, il governo ha scelto la via meno difficile per risolvere il problema dei Migranti in attesa di un porto sicuro. Lʼannuncio su Twitter della Ong Sos Méditerranée: “Sollievo, la nave ha ricevuto lʼistruzione di dirigersi a Porto Empedocle”. I Migranti passeranno un periodo di isolamento sulla Moby Zazà. BREAKING Sollievo ... Leggi su chenews

