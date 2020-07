Michela Di Biase: «Mai accontentarsi della soluzione più semplice» (Di lunedì 6 luglio 2020) «C’è bisogno di riflettere, di approfondire, di tornare a studiare. E c’è bisogno di più donne, in politica ma anche nelle aziende». Sono i presupposti da cui è partita Michela Di Biase, consigliere del Pd in regione Lazio, per fondare l’associazione FARE, che lei ama definire come un «pensatoio» e che è l’acronimo di Femminista, Ambientalista, Radicale, Europeista. «Quattro parole importanti, tutte declinate al femminile», racconta Di Biase. Trentanove anni, ha iniziato dal territorio: due mandati da consigliera municipale all’Alessandrino, il quartiere in cui è nata e cresciuta («fa parte di me, dei mie tratti caratteriali») due in Campidoglio, e ora l’incarico in Regione. Con FARE ha già organizzato, lo scorso novembre, una due giorni al monastero delle clarisse di Fara Sabina, declinati intorno alla lettera F (presenti, tra gli altri, David Sassoli, Elly Schlein, Elena Cattaneo e Nicola Zingaretti). E ora il nuovo appuntamento è per il 7 luglio alle ore 17 (in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione). In collegamento ci saranno: lo scrittore Alessandro Baricco, l’attivista Lisa Clark, la giornalista Francesca Mannocchi e i filosofi Nuccio Ordine e Umberto Curi. «Il primo appuntamento è stato in un luogo contemplativo, ora ovviamente siamo costretti a riunirci da remoto. Questo ci permette di mettere insieme ospiti che difficilmente riusciremmo ad avere nello stesso posto e alla stessa ora, ma quando si potrà torneremo dal vivo. Il momento della condivisione è importante, al monastero la sera si finiva sempre a suonare la chitarra». Leggi su vanityfair

marco_tanzilli : Visioni Romane - Episodio 08 - Michela Di Biase

