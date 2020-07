Meloni: «Berlusconi senatore a vita? Sarebbe giusto nominarlo, ma noi vogliamo abolirli» (Di lunedì 6 luglio 2020) Giorgia Meloni non dice no all’ipotesi di Silvio Berlusconi senatore a vita. Ma precisa che quello dei senatori a vita è un istituto ottocentesco da abolire. Così si esprime la leader di Fratelli d’Italia in un’intervista a Affaritaliani.it. “Fratelli d’Italia, come noto, chiede l’abolizione dei senatori a vita. Un istituto ottocentesco, slegato dalla volontà popolare e non suffragato dal voto, che vogliamo cancellare e che la riforma sul taglio dei parlamentari rischia di rendere determinante ai fini della fiducia ai governi e nell’elezione del Presidente della Repubblica”. Una nomina giusta “Detto questo – continua Meloni – poiché al momento i Senatori a vita ci sono, la nomina di Silvio Berlusconi Sarebbe sicuramente giusta: è stato eletto ogni qual volta si è presentato ... Leggi su secoloditalia

