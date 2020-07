Marotta su Eriksen: «E’ un grande giocatore, può dare molto di più» (Di lunedì 6 luglio 2020) Intervistato da Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato di Christian Eriksen all’indomani della sconfitta contro il Bologna L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si è così espresso sul suo centrocampista, Christian Eriksen, durante l’intervista rilasciata in esclusiva a Sky Sport: «Lui si è inserito a gennaio in un settore che sta patendo a seguito di indisponibilità, è un grande giocatore e sicuramente può dare molto di più. Lo aspettiamo con calma, ma devo dire che Conte sta facendo un gran lavoro» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

