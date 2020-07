Marotta: “Abbiamo espresso il nostro disappunto alla squadra. Conte è molto arrabbiato e fa bene”” (Di lunedì 6 luglio 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato un’intervista a Sky in cui ha spiegato anche cosa è accaduto ieri, dopo la sconfitta con il Bologna. La squadra si è chiusa nello spogliatoio con l’allenatore, Antonio Conte e i dirigenti del club, per un summit piuttosto “acceso”. “Ci siamo fermati tutti noi dirigenti con Conte per fare una disamina del momento, ma soprattutto per esprimere la nostra amarezza, il nostro sconforto, il disappunto per una vittoria che poteva essere alla portata“. Marotta ha aggiunto: “Rimangono amarezza e delusione per non aver ottenuto i tre punti, anche alla luce di un’ottima prima parte di gara. Rimane una grandissima delusione”. Su Conte: “Conte è molto arrabbiato e lo deve essere. Critica sé stesso perché è esigente. ... Leggi su ilnapolista

