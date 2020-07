Marche: Salvini, 'no aiuti a terremotati non sia ritorsione sinistra' (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “I cittadini marchigiani stroncano il Pd: il governatore Luca Ceriscioli è terzultimo nel gradimento dei presidenti di Regione. Peggio di lui solo altri due campioni della sinistra come Emiliano e Zingaretti. Spero solo che la bocciatura da parte della maggioranza di governo del pacchetto di interventi per il sisma 2016 non sia l'antipasto delle ritorsioni della sinistra contro i marchigiani. Siamo pronti a offrire alle Marche il buon governo della Lega”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la classifica pubblicata da Il Sole 24Ore di oggi. Leggi su liberoquotidiano

Salvini, doppio affondo:

«Legnini fa l’avvocato difensore del Governo, Ceriscioli bocciato dai marchigiani». Parole e musica di Matteo Salvini che sul fronte Marche (sisma ed elezioni) ne ha sia per il commissario alla ricost ...

«Legnini fa l'avvocato difensore del Governo, Ceriscioli bocciato dai marchigiani». Parole e musica di Matteo Salvini che sul fronte Marche (sisma ed elezioni) ne ha sia per il commissario alla ricost ...